В центре Хмельницкого произошли выстрелы
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 ноября. УНН. На улице Проскуривска в Хмельницком молодые люди стреляли по прохожим. Об этом корреспонденту УНН сообщили в патрульной полиции Хмельницкого.
После сообщения о стрельбе на пульт "102" на место происшествия выехали патрульные полиции, которые задержали подозреваемых.
По предварительным данным, стрельбу устроили двое мужчин 1991 и 1987 г.р. с признаками алкогольного опьянения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.