В центре Хмельницкого произошли выстрелы

После сообщения о стрельбе на пульт "102" на место происшествия выехали патрульные полиции, которые задержали подозреваемых.

По предварительным данным, стрельбу устроили двое мужчин 1991 и 1987 г.р. с признаками алкогольного опьянения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.