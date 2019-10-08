У Таїланді до водоспаду впали 11 слонів, які рятували одне одного
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. На минулих вихідних у Таїланді знайшли шість слонів, які впали у водоспад і розбились, проте після тривалих пошуків виявили ще п’ятьох. Про це повідомляє УНН із посиланням на АВС.
"У вівторок виявили трупи ще п'ятьох диких слонів за течією від водоспаду, де раніше були знайдені тіла шести інших слонів", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що слони хотіли врятувати найменше слоненя, яке впало першим, проте впали всі, тим самим перекривши течію водоспаду.
Зазначається, що п’ятьох слонів виявив безпілотник, який досліджував, як перші шість слонів впали у водоспад Хей Нарок на північному сході Таїланду.
Місцева влада вважає, що знайдені слони походять із того самого стада, що й попередні.
Місцева влада повідомляє, що тепер цей інцидент з падінням 11 слонів – найбільший у національному парку Хао Яй, адже до цього стадо з восьми слонів загинуло після падіння у 1992 році.