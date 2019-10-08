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В Таиланде в водопад упали 11 слонов, которые спасали друг друга

Киев • УНН

 • 10003 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. В минувшие выходные в Таиланде нашли шесть слонов, которые упали в водопад и разбились, однако после длительных поисков обнаружили еще пятерых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АВС.

В Таиланде в водопад упали 11 слонов, которые спасали друг друга

"Во вторник обнаружили трупы еще пятерых диких слонов по течению от водопада, где ранее были найдены тела шести других слонов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что слоны хотели спасти самого маленького слоненка, который упал первым, однако упали все, тем самым перекрыв течение водопада.

Отмечается, что пять слонов обнаружил беспилотник, который исследовал, как первые шесть слонов упали в водопад Хэй Нарок на северо-востоке Таиланда.

Местные власти считают, что найденные слоны происходят из того же стада, что и предыдущие.

Местные власти сообщают, что теперь этот инцидент с падением 11 слонов - крупнейший в национальном парке Хао Яй, ведь до этого стадо из восьми слонов погибло после падения в 1992 году.

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