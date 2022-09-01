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У світі зафіксовано понад 50 тисяч хворих на віспу мавп – ВООЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Експерти з охорони здоров’я наголосили, що кількість випадків віспи мавп у всьому світі протягом року перевищила 50 тисяч, але також заявили, що поширення хвороби в деяких частинах Європи та Америки уповільнилося, передає УНН.

У світі зафіксовано понад 50 тисяч хворих на віспу мавп – ВООЗ

Деталі

Дані Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) свідчать про 50 496 зареєстрованих випадків і 16 смертей, пов’язаних з лихоманкою та іншими симптомами, спричиненими вірусом.

31 серпня глава ВООЗ Тедрос Адганом Гебреєсус закликав міжнародну спільноту до "політичної волі та відданості" стримуванню поширення вірусної хвороби. За його словами, позаяк світ вже живе з COVID-19, "ми не маємо жити з мавпячою віспою".

Як зазначається, на Північну та Південну Америку припадає більше половини підтверджених випадків у світі, а в деяких країнах все ще спостерігається зростання кількості хворих, але кількість випадків у Канаді та європейських країнах, включаючи Німеччину та Нідерланди, сповільнилася.

Цитата

"Ці ознаки підтверджують те, що ми постійно говорили з самого початку: що за допомогою правильних заходів цей спалах можна зупинити", – сказав голова ВООЗ.

Довідка

Віспа мавп — зоонозне (узагальнена назва природно-осередкових інфекцій, тобто таких інфекційних хвороб, що поширені у тварин, але здатні іноді передаватися до людини) природноосередкове віспоподібне захворювання з групи тих, що спричинюються вірусами з родини поксвірусів.

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