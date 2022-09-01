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В мире зафиксировано более 50 тысяч больных оспой обезьян – ВОЗ

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Эксперты по здравоохранению подчеркнули, что количество случаев оспы обезьян во всем мире за год превысило 50 тысяч, но также заявили, что распространение болезни в некоторых частях Европы и Америки замедлилось, передает УНН.

В мире зафиксировано более 50 тысяч больных оспой обезьян – ВОЗ

Детали

Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют о 50 496 зарегистрированных случаев и 16 смертях, связанных с лихорадкой и другими симптомами, вызванными вирусом.

31 августа глава ВОЗ Тедрос Адганом Гебреесус призвал международное сообщество к "политической воле и преданности" сдерживанию распространения вирусной болезни. По его словам, поскольку мир уже живет с COVID-19, "мы не должны жить с обезьяньей оспой".

Как отмечается, на Северную и Южную Америку приходится более половины подтвержденных случаев в мире, а в некоторых странах все еще наблюдается рост числа больных, но количество случаев в Канаде и европейских странах, включая Германию и Нидерланды, замедлилось.

Цитата

"Эти признаки подтверждают то, что мы постоянно говорили с самого начала: что с помощью правильных мер эту вспышку можно остановить", – сказал глава ВОЗ.

Справка

Оспа обезьян — зоонозное (обобщенное название природно-очаговых инфекций, т.е. таких инфекционных болезней, которые распространены у животных, но способны иногда передаваться к человеку) природноочаговое оспообразное заболевание из группы вызываемых вирусами из семейства поксвирусов.

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