В мире зафиксировано более 50 тысяч больных оспой обезьян – ВОЗ

Детали

Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют о 50 496 зарегистрированных случаев и 16 смертях, связанных с лихорадкой и другими симптомами, вызванными вирусом.

31 августа глава ВОЗ Тедрос Адганом Гебреесус призвал международное сообщество к "политической воле и преданности" сдерживанию распространения вирусной болезни. По его словам, поскольку мир уже живет с COVID-19, "мы не должны жить с обезьяньей оспой".

Как отмечается, на Северную и Южную Америку приходится более половины подтвержденных случаев в мире, а в некоторых странах все еще наблюдается рост числа больных, но количество случаев в Канаде и европейских странах, включая Германию и Нидерланды, замедлилось.

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"Эти признаки подтверждают то, что мы постоянно говорили с самого начала: что с помощью правильных мер эту вспышку можно остановить", – сказал глава ВОЗ.

Справка

Оспа обезьян — зоонозное (обобщенное название природно-очаговых инфекций, т.е. таких инфекционных болезней, которые распространены у животных, но способны иногда передаваться к человеку) природноочаговое оспообразное заболевание из группы вызываемых вирусами из семейства поксвирусов.