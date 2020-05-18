У світі на коронавірус захворіли понад 4,7 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Станом на 5:32 понеділка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 315 185 осіб. У свою чергу, одужали 1 733 963 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Всього у світі 4 713 620 інфікованих.
Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 80 397 осіб, Великій Британії – 34 716, Італії – 31 908, Франції – 28 111 і в Іспанії – 27 563. У Китаї загалом – 4638.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 486 757), Росія (281 752), Велика Британія (244 995), Бразилія (241 080), Іспанія (230 698), Італія (225 435), Франція (179 693), Німеччина (176 369) і Туреччина (149 435).
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 18 291 випадок COVID-19, з них 514 - летальні.