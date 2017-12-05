У сутичках під будинком Саакашвілі постраждали цивільні та правоохоронці - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У сутичках на Костельній постраждало декілька цивільних осіб та правоохоронців. Про це заявив директор Департаменту комунікації Артем Шевченко, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.
“Декілька осіб, в тому числі правоохоронці, постраждало під час зіткнень. Щойно при нас одна жінка розбила скло поліцейської машини і вона буде затримана за такі дії”, — сказав Артем Шевченко.
Він зазначив, що деякі громадяни перешкоджають діяльності ГПУ, які проводять слідчі дії. Але в центрі міста достатньо поліцейських і нацгвардійців, аби забезпечити публічний порядок та безпеку.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.
При цьому у коментарі УНН адвокат заявив, що Саакашвілі усно оголосили підозру щодо нібито сприяння злочинній організації.
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Нагадаємо, за інформацією джерела УНН, у Саакашвілі 5 грудня зранку відбувся обшук через підозру отримання грошей на протестні акції від поплічників екс-президента Януковича.
Також співрозмовник УНН повідомив, що обшук у Саакашвілі за дорученням ГПУ здійснював спецпідрозділ СБУ "Альфа".
Раніше соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе заявив, що зранку 5 грудня у домі Саакашвілі виламували двері.