В столкновениях у здания Саакашвили пострадали гражданские и правоохранители - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В столкновениях на Костельной пострадало несколько цивильних лиц и правоохранителей. Об этом заявил директор Департамента коммуникации Артем Шевченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Несколько человек, в том числе правоохранители, пострадали во время столкновений. Только при нас одна женщина разбила стекло полицейской машины и она будет задержана за такие действия", - сказал Артем Шевченко.
Он отметил, что некоторые граждане препятствуют деятельности ГПУ, которые проводят следственные действия. Но в центре города достаточно полицейских и нацгвардийцив, чтобы обеспечить публичный порядок и безопасность.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.
При этом в комментарии УНН адвокат заявил, что Саакашвили устно объявили подозрение о якобы содействие преступной организации.
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Напомним, по информации источника УНН, в Саакашвили 5 декабря утром прошел обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.
Также собеседник УНН сообщил, что обыск у Саакашвили по поручению ГПУ осуществлял спецподразделение СБУ "Альфа".
Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что утром 5 декабря в доме Саакашвили выламывали двери.