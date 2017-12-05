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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 8265 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 21009 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100212 просмотра

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В столкновениях у здания Саакашвили пострадали гражданские и правоохранители - МВД

В столкновениях у здания Саакашвили пострадали гражданские и правоохранители - МВД

Киев  •  УНН

 • 10041 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В столкновениях на Костельной пострадало несколько цивильних лиц и правоохранителей. Об этом заявил директор Департамента коммуникации Артем Шевченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Несколько человек, в том числе правоохранители, пострадали во время столкновений. Только при нас одна женщина разбила стекло полицейской машины и она будет задержана за такие действия", - сказал Артем Шевченко.

Он отметил, что некоторые граждане препятствуют деятельности ГПУ, которые проводят следственные действия. Но в центре города достаточно полицейских и нацгвардийцив, чтобы обеспечить публичный порядок и безопасность.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.

При этом в комментарии УНН адвокат заявил, что Саакашвили устно объявили подозрение о якобы содействие преступной организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обыски у Саакашвили: в ГПУ подтвердили проведение следственных действий при поддержке СБУ

Напомним, по информации источника УНН, в Саакашвили 5 декабря утром прошел обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.

Также собеседник УНН сообщил, что обыск у Саакашвили по поручению ГПУ осуществлял спецподразделение СБУ "Альфа".

Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что утром 5 декабря в доме Саакашвили выламывали двери.

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