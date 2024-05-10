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У Сумах пролунали вибухи - ЗМІ

У Сумах пролунали вибухи - ЗМІ

Київ • УНН

 • 54661 перегляди

У п'ятницю вранці в Сумах пролунали вибухи. Повітряна тривога оголошена в Сумській та Харківській областях.

Вибухи пролунали у Сумах у п'ятницю вранці, повідомляє УНН із посиланням на "Суспільне". 

У Сумах чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. 

Повітряна тривога оголошена у Сумській та Харківських областях. 

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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