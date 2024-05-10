У Сумах пролунали вибухи - ЗМІ

Вибухи пролунали у Сумах у п'ятницю вранці, повідомляє УНН із посиланням на "Суспільне".

У Сумах чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Повітряна тривога оголошена у Сумській та Харківських областях.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Армія рф з ночі завдала по Сумщині 11 ударів