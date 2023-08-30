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У стратегічних галузях промисловості досі використовують мову агресора: Кремінь закликав уряд вжити заходів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. У діяльності ДП “Антонов” виявлено низку проблем, які консервують подальше використання мови держави-агресора при виконанні технічної та проєктної документації. Уповноваженний із захисту державної мови Тарас Кремень звернувся до уряду з пропозицією розробити план невідкладних заходів з усунення перешкод для застосування державної мови у літакобудуванні та інших стратегічних галузях промисловості, передає УНН.

Цитата

“За результатами здійснення державного контролю щодо застосування державної мови в діяльності Державного підприємства „Антонов“ виявлено низку проблем, які консервують подальше використання мови держави-агресора при виконанні технічної та проєктної документації, стримують застосування української мови у сфері літакобудування та інших стратегічних галузях промисловості”, — йдеться в повідомленні мовного омбудсмена.

Кремінь повідомив, що статтею 31 Закону про державну мову передбачено, що застосування недержавної мови при виконанні технічної та проєктної документації допускається лише в ситуаціях, пов’язаних із виконанням робіт на замовлення іноземних суб’єктів.

“В умовах воєнного стану діяльність підприємств стратегічних галузей промисловості спрямована на посилення обороноздатності України та виключає співпрацю чи виконання замовлень для резидентів країни-агресора. За таких обставин законні підстави для застосування російської мови в діяльності можуть виникати у виключних випадках”, — зазначив Кремінь.

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За його словами, в межах державного контролю конкретних фактів порушення законодавства про державну мову не встановлено, однак серед факторів, які перешкоджають повноцінному застосуванню державної мови в процесі виконання конструкторської та експлуатаційної документації" виявлено, зокрема, такі:

· інерція, пов’язана з тим, що технічна документація на раніше спроєктовані вироби, виконувалася російською мовою;

· відсутність необхідних національних стандартів з розробки конструкторської документації, зокрема на авіаційну техніку;

· відсутність українськомовних класифікаторів виробів та матеріалів;

· необхідність мовної адаптації програмного забезпечення, що застосовується для розробки конструкторської документації.

“Наведені аргументи не можуть виправдовувати порушення мовного Закону. Вони вказують лише на те, що протягом чотирьох років з дня набрання чинності Законом у липні 2019 року у сфері промислового виробництва, зокрема в літакобудуванні, не було здійснено належних і достатніх заходів для забезпечення виконання вимог Закону щодо застосування державної мови в технічній та проєктній документації”, — зазначив Кремінь.

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За словами Уповноваженого, це свідчить про нагальну необхідність в активізації зусиль відповідних державних інституцій щодо розробки необхідних національних стандартів, вирішення інших проблем, що стримують застосування державної мови у сфері літакобудування.

“Як Уповноважений із захисту державної мови у відповідності до положень статті 49 Закону України „Про забезпечення функціонування української мови як державної“ я звернувся до Кабінету Міністрів України з пропозицією розробити план невідкладних заходів з усунення перешкод для застосування державної мови у літакобудуванні та інших стратегічних галузях промисловості”, — підсумував Кремінь.

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