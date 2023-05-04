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Київ є лідером за порушеннями мовного закону - Кремінь

Київ є лідером за порушеннями мовного закону - Кремінь

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. За підсумками 2022 року у Києві зафіксовано 823 звернення щодо порушень мовного закону. Що є найвищим показником в Україні. Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь під брифінгу в Медіацентрі Україна, пише УНН.

За його словами, на другому місці розмістилася Харківська область. Найменше повідомлень надійшло зі східних областей.

Цитата

«Лідерами за кількістю повідомлень, що містять інформацію про порушення мовного закону в регіонах або громадах, було місто Київ – 823, а також Харківщина – 460 звернень. Найменша кількість звернень надійшла зі східних областей, а також частково з півдня, це стосується Луганщини, а також Кіровоградщини», - сказав Кремінь.

Деталі

Найбільша кількість скарг у 2022 році стосувалася того, що деякі інтернет-ресурси не мають української версії своїх сторінок – 989. 123 звернення стосувалися порушення мовного законодавства під час обслуговування споживачів.
Щодо скарг на зовнішню рекламу недержавною мовою, то лідером є Харків та Харківська область – 252 звернення, у Києві – 54.

Окрім цього, мовний омбудсмен додав, що протягом 2022 року було ініційовано створення 500 локацій з вивчення української мови. Найбільше їх засновано у Київський та Львівській областях.

Нагадаємо

Кремінь звернувся до міністра освіти з проханням підтримати створення мовних клубів в університетах.

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