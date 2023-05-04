Киев является лидером по нарушениям языкового закона - Креминь

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Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. По итогам 2022 года в Киеве зафиксировано 823 обращения о нарушениях языкового закона. Что является самым высоким показателем в Украине. Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь во время брифинга в Медиацентре Украина, пишет УНН.

По его словам, на втором месте разместилась Харьковская область. Меньше всего сообщений поступило из восточных областей.

Цитата

«Лидерами по количеству сообщений, содержащих информацию о нарушении языкового закона в регионах или громадах, был город Киев – 823, а также Харьковская область – 460 обращений. Наименьшее количество обращений поступило из восточных областей, а также частично с юга, это касается Луганской области, а также Кировоградской», - сказал Креминь.

Детали

Наибольшее количество жалоб в 2022 году касалось того, что некоторые интернет-ресурсы не имеют украинской версии своих страниц – 989. 123 обращения касались нарушения языкового законодательства при обслуживании потребителей.
Что касается жалоб на наружную рекламу на негосударственном языке, то лидером является Харьков и Харьковская область – 252 обращения, в Киеве – 54.

Кроме этого, языковой омбудсмен добавил, что в течение 2022 года было инициировано создание 500 локаций по изучению украинского языка. Больше всего их основано в Киевской и Львовской областях.

Напомним

Креминь обратился к министру образования с просьбой поддержать создание языковых клубов в университетах.

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