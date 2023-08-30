В стратегических отраслях промышленности до сих пор используют язык агрессора: Креминь призвал правительство принять меры

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“По результатам осуществления государственного контроля по применению государственного языка в деятельности Государственного предприятия „Антонов“ выявлен ряд проблем, которые консервируют дальнейшее использование языка государства-агрессора при выполнении технической и проектной документации, сдерживают применение украинского языка в сфере самолетостроения и других стратегических отраслях промышленности”, — говорится в сообщении языкового омбудсмена.

Креминь сообщил, что статьей 31 Закона о государственном языке предусмотрено, что применение негосударственного языка при выполнении технической и проектной документации допускается лишь в ситуациях, связанных с выполнением работ по заказу иностранных субъектов.

“В условиях военного положения деятельность предприятий стратегических отраслей промышленности направлена на усиление обороноспособности Украины и исключает сотрудничество или выполнение заказов для резидентов страны-агрессора. При таких обстоятельствах законные основания для применения русского языка в деятельности могут возникать в исключительных случаях”, — отметил Кремень.

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По его словам, в рамках государственного контроля конкретных фактов нарушения законодательства о государственном языке не установлено, однако среди факторов, которые препятствуют полноценному применению государственного языка в процессе выполнения конструкторской и эксплуатационной документации выявлены, в частности, такие:

· инерция, связанная с тем, что техническая документация на ранее спроектированные изделия, выполнялась на русском языке;

· отсутствие необходимых национальных стандартов по разработке конструкторской документации, в частности на авиационную технику;

· отсутствие украиноязычных классификаторов изделий и материалов;

· необходимость языковой адаптации программного обеспечения, которое применяется для разработки конструкторской документации.

“Приведенные аргументы не могут оправдывать нарушение языкового Закона. Они указывают лишь на то, что в течение четырех лет с дня вступления в силу Закона в июле 2019 года в сфере промышленного производства, в частности в самолетостроении, не было осуществлено надлежащих и достаточных мер для обеспечения выполнения требований Закона по применению государственного языка в технической и проектной документации”, — отметил Кремень.

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По словам Уполномоченного, это свидетельствует о насущной необходимости в активизации усилий соответствующих государственных институтов по разработке необходимых национальных стандартов, решению других проблем, сдерживающих применение государственного языка в сфере самолетостроения.

“Как Уполномоченный по защите государственного языка в соответствии с положениями статьи 49 Закона Украины „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“ я обратился к Кабинету Министров Украины с предложением разработать план неотложных мер по устранению препятствий для применения государственного языка в самолетостроении и других стратегических отраслях промышленности”, — подытожил Кремень.