У столиці планують встановити монумент пам'яті загиблим киянам-учасникам АТО

"Департамент розробив проект рішення Київської міської ради "Про створення монументального комплексу з увіковічення пам’яті загиблих киян-учасників АТО", узгодив у відділі правового забезпечення та направив на розгляд та погодження до структурних підрозділів КМДА", — йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що після отримання узгоджень, проект буде направлено на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики та проведення юридичної експертизи.

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Також у прес-службі департаменту зазначили, що було направлено звернення до Департаменту фінансів щодо виділення коштів на реалізацію цього проекту.