В столице планируют установить монумент памяти погибшим киевлянам-участникам АТО

"Департамент разработал проект решения Киевского городского совета "О создании монументального комплекса по увековечению памяти погибших киевлян-участников АТО", согласовал в отделе правового обеспечения и направил на рассмотрение и согласование в структурные подразделения", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что после получения согласований, проект будет направлен на рассмотрение постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики и проведения юридической экспертизы.

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Также в пресс-службе департамента отметили, что было направлено обращение в Департамент финансов о выделении средств на реализацию этого проекта.