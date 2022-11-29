У столиці долають наслідки негоди, а водіям нагадали про правила паркування

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«Наслідки вечірніх опадів зараз долають 138 одиниць техніки та 171 працівник із бригад ручного прибирання», - повідомила міська влада.

У першу чергу, роботи відбуваються на спусках і підйомах, покритті із гранітної бруківки, мостах, головних дорожних артеріях міста.

Окрім того, дорожники очищають від снігу зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи.

«Нагадуємо водіям, аби не паркувалися на узбіччях вулиць та доріг, щоб не заважати роботі спецтехніки. Також просимо у разі опадів не виїжджати в місто на власних авто без нагальної потреби», - додали у КМДА.