В столице устраняют последствия непогоды, а водителям напомнили о правилах парковки

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Киеве коммунальные службы одолевают последствия непогоды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.

Цитата

«Последствия вечерних осадков сейчас устраняют 138 единиц техники и 171 работник из бригад ручной уборки», - сообщили городские власти.

В первую очередь, работы проходят на спусках и подъемах, покрытиях из гранитной брусчатки, мостах, главных дорожных артериях города.

Кроме того, дорожники очищают от снега остановки общественного транспорта, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности, пешеходные переходы.

«Напоминаем водителям, чтобы не парковались на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе спецтехники. Также просим в случае осадков не выезжать в город на собственных авто без необходимости», - добавили в КГГА.

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