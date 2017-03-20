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У столиці демонтували незаконні газові модулі “Барс” - прокуратура

У столиці демонтували незаконні газові модулі “Барс” - прокуратура

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Прокуратура Києва спільно з поліцією та працівниками ДСНС припинила діяльність двох нелегальних автогазозаправних станцій та дизельного пункту у Святошинському районі. Про це повідомляє столична прокуратура, передає УНН.

Незаконні заправки працювали на вулицях Жмеринській, Симиренка та на перетині Кільцевої дороги з вулицею Тулузи.

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“Одна із заправок, що діяла під торговою маркою "Барс“, розташовувалась на території автостоянки, під вікнами приватних житлових будинків, інша — біля торгового ринку. Таке небезпечне розташування становило реально загрозу життю громадян”, — наголосили у відомстві.

Прокуратура наразі готує клопотання до суду про накладення арешту на вилучене майно.

Зазначається, що загалом з початку року у Києві демонтували 53 незаконні газові заправки, а також вилучили понад 124 тисячі літрів газу вартістю близько 1,2 мільйона гривень.

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“За результатами досудового розслідування до суду скеровано 6 обвинувальних актів за фактом незаконної діяльності 7 об’єктів АГЗС. Крім того, ще одній особі повідомлено про підозру у вчиненні аналогічного злочину”, — підсумували в столичній рокуратурі.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, протягом минулого року споживання скрапленого газу в Україні зросло на третину.

При цьому через нелегальні газові модулі бюджет столиці щорічно втрачає близько 400 млн грн.

Українські Національні Новини

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