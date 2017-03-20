В столице демонтировали незаконные газовые модули "Барс" - прокуратура

Незаконные заправки работали на улицах Жмеринской, Симиренко и на пересечении Кольцевой дороги с улицей Тулузы.

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"Одна из заправок, действовавшая под торговой маркой" Барс ", располагалась на территории автостоянки, под окнами частных жилых домов, другая - возле торгового рынка. Такое опасное расположение составляло реальную угрозу жизни граждан", - отметили в ведомстве.

Прокуратура сейчас готовит ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество.

Отмечается, что всего с начала года в Киеве демонтировали 53 незаконных газовые заправки, а также изъяли более 124 тыс. литров газа стоимостью около 1,2 миллиона гривен.

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"По результатам предварительного расследования в суд направлено 6 обвинительных актов по факту незаконной деятельности 7 объектов АГЗС. Кроме того, еще одному лицу сообщено о подозрении в совершении аналогичного преступления ", - подытожили в столичной рокуратури.

Напомним, как сообщал УНН, в течение прошлого года потребление сжиженного газа в Украине выросло на треть .

При этом через нелегальные газовые модули бюджет столицы ежегодно теряет около 400 млн грн .