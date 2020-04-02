У столиці 12 людей одужали від коронавірусу - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Станом на ранок у столиці від коронавірусної хвороби одужало 12 осіб. При цьому за добу було зареєстровано 29 нових випадків COVID-19. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Також повідомлю, що 12 паціентів, більша частина з яких лікувалась в Олександрівській лікарні, вже виписали з лікарні. Вони одужали”, — сказав міський голова.
З його слів, всього станом на ранок четверга у Києві підтвердили 161 випадок захворювання на коронавірус. Одна людина померла.
Нагадаємо, на ранок 2 квітня в Україні 804 випадки COVID-19.