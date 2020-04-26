У столичному метрополітені назвали орієнтовну дату, коли кияни зможуть їздити в метро
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Київському метрополітені розповіли, що якщо карантинні заходи закінчаться згідно з планом, то орієнтовно 31 травня метро стане доступним для громадян, які мають спецпропуск, а також припускають, що орієнтовно з 10 червня метро стане відкрите для всіх пасажирів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Київського метрополітену.
“Як і коли в Києві запустять метро. В рамках проекту виходу з карантину передбачено п'ять етапів пом'якшення протиепідемічних заходів. Відновлення роботи метро планується не раніше, ніж на третьому, а це може статися тільки через 30 днів після закінчення карантину. Якщо все піде за планом, то етап запуску підземки доводиться на 31 травня... Спочатку в метро їздити зможуть лише ті городяни, які мають спецпропуск. І тільки на наступному, четвертому, етапі метро відкриють для всіх пасажирів. Поки що припускають, що це трапиться приблизно 10 червня”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, метро на Виноградар планують відкрити в грудні 2021 року.