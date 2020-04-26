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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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В столичном метрополитене назвали ориентировочную дату, когда киевляне смогут ездить в метро

В столичном метрополитене назвали ориентировочную дату, когда киевляне смогут ездить в метро

Киев  •  УНН

 • 23064 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Киевском метрополитене рассказали, что если карантинные мероприятия закончатся по плану, то ориентировочно 31 мая метро станет доступным для граждан, имеющих спецпропуск, а также предполагают, что ориентировочно с 10 июня метро будет открыто для всех пассажиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Киевского метрополитена.

"Как и когда в Киеве запустят метро. В рамках проекта выхода из карантина предусмотрено пять этапов смягчения противоэпидемических мероприятий. Восстановление работы метро планируется не ранее, чем на третьем, а это может произойти только через 30 дней после окончания карантина. Если все пойдет по плану, то этап запуска подземки приходится на 31 мая... Сначала в метро ездить смогут только те горожане, которые имеют спецпропуск. И только на следующем, четвертом, этапе метро откроют для всех пассажиров. Пока предполагают, что это случится примерно 10 июня", - указано в сообщении.

Напомним, метро на Виноградарь планируют открыть в декабре 2021 года.

Украинские Национальные Новости

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