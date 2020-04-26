В столичном метрополитене назвали ориентировочную дату, когда киевляне смогут ездить в метро

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Киевском метрополитене рассказали, что если карантинные мероприятия закончатся по плану, то ориентировочно 31 мая метро станет доступным для граждан, имеющих спецпропуск, а также предполагают, что ориентировочно с 10 июня метро будет открыто для всех пассажиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Киевского метрополитена.