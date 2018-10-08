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У Стокгольмі назвуть ім'я лауреата премії Нобеля з економіки

У Стокгольмі назвуть ім'я лауреата премії Нобеля з економіки

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Нобелівський комітет при Королевській академії наук назве в понеділок ім’я лауреата премії Державного банку Швеції пам’яті Альфреда Нобеля за 2018 рік, повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт нагороди.

У минулому році нагороду отримав американець Річард Талер “за дослідження в області поведінкової економіки”. Роботи Талера зв’язали економічний і психологічний аналізи прийняття рішень, вплинули на багато сфер економічних досліджень і політики.

Списки претендентів є закритими, імена майбутніх лауреатів завжди тримаються в таємниці. Вони самі дізнаються про нагородження в день офіційного оголошення. Компанія Clarivate Analytics намагається спрогнозувати, хто отримає нагороди, грунтуючись на рейтингу цитованості дослідників. Нобелівський комітет, в свою чергу, враховує не тільки цитованість, критерії вибору лауреатів тримаються в суворому секреті, так що прогноз компанії далеко не завжди збігається з рішенням комітету.

В області економіки, на думку Clarivate Analytics, премія може дістатися іспанцеві Мануелю Арельяно і британцеві Стівену Бонду за внесок в аналіз панельних даних (що містять статистичну інформацію про одну й ту ж безліч об’єктів за ряд послідовних періодів часу) і, зокрема, за економетричний метод Арельяно-Бонда, який дозволяє точніше оцінювати реакцію на зміни в економічній політиці.

Інші ймовірні претенденти — Уеслі Коен з університету Дьюка (США) і Деніел Левінталь з університету Пенсільванії (США), які ввели і розробили поняття “абсорбційна спроможність” (здатність компаній оцінювати, асимілювати і застосовувати зовнішні знання), — за їхній внесок в розуміння інноваційної активності компаній, галузей і країн. Ще один кандидат — Девід Крепс зі Стенфордського університету (США), за внесок у вивчення динамічних економічних явищ в теорії вибору, фінансах, теорії ігор і теорії організацій.

Шведські експерти, в свою чергу, вже кілька років поспіль не виключають, що лауреатом може стати професор Стенфордського університету Пол Ромер — один з основоположників нової теорії економічного зростання, що розглядає кризи як період нових можливостей.

Нагороду можуть також отримати американець Роберт Барро, або ж француз Філіп Агйоне і канадець Пітер Хауітт, що спеціалізуються на класичній макроекономіці — за розвиток теорії Йозефа Шумпетера про економічне зростання. Вона полягає в тому, що економічне зростання проявляється внаслідок циклічності і факторів, які в більшості своїй розглядаються як негативні.

Ще один ймовірний претендент — Білл Нордхаус з Єльського університету. Сфера інтересів вченого пов’язана з впливом економічних процесів на природу: він працює над моделями розрахунку економічного добробуту з урахуванням “природного капіталу”, включаючи, наприклад, дефіцит вільного часу у людей.

Нордхаус міг би отримати премію разом з професором Кембриджа Партою Дасгуптою, який спеціалізується на вивченні взаємозв’язків між поліпшенням стану навколишнього середовища і зростанням добробуту населення, а також професором Гарварду Марті Вейцманом, який в даний час вивчає вплив економічних процесів на навколишнє середовище. Зокрема, він опрацьовує моделі включення фактора глобального потепління в розрахунок витрат і соціальних вигод, пов’язаних з реалізацією економічних проектів.

У списках можливих кандидатів також зустрічається ім’я французького економіста, професора Массачусетського технологічного інституту (США) Естер Дюфло, яка отримала ступінь магістра в галузі історії та економіки, захистивши дисертацію з історії першої п’ятирічки в Радянському Союзі. Вчена займається економікою країн, що розвиваються.

Нагадуємо, Нобелівську премію миру присудили за боротьбу із сексуальним насильством під час війни.

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