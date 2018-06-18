У США заявили, що Росія активізувала ядерний бункер

Роботи з оновлення об'єкта, розташованого приблизно за 50 кілометрів від польського кордону, почалися в 2016 році. Свіжі супутникові знімки цього місця свідчать, що один з трьох бункерів реконструювали й привели в активний стан. Ймовірно у цьому році його робота буде відновлена.

Останній раз супутники знімали цей район у проміжку між 2002 і 2010 роками.



Вчені не стверджують, що в бункері розташовані ядерні боєголовки, і вказують також, що раніше Росія таким же чином оновила інші сховища, зокрема на базі атомних підводних човнів на Камчатці.



Російський уряд неодноразово заявляв, що всі його нестратегічні ядерні боєголовки зберігаються в "центральних" сховищах, що зазвичай розуміють під більш великими складськими майданчиками всередині Росії. Таким чином, Куликівський полігон може функціонувати в якості передового сховища, яке в кризових ситуаціях забезпечувалося б боєголовками з центральних сховищ, вважають вчені.

Як повідомляв УНН, на початку цього року президент Росії Володимир Путін похвалився тим, що у його країни з'явилася нова ядерна ракета з необмеженим радіусом дії, але вона ще повинна пройти успішні тести.