У США засудили спробу підпалу синагоги в Херсоні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Посольство США в Україні стурбоване повідомленням про спробу підпалу в синагозі в Херсоні та виступає проти антисемітизму в Україні. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій у Twitter посольства, передає УНН.
“Ми стурбовані нещодавніми повідомленнями про спробу підпалу в синагозі в Херсоні. Ми раді чути, що поліція розпочала розслідування, і ми сподіваємось, що воно буде ретельним. Ми разом з народом України виступаємо проти антисемітизму, якому немає місця в Україні”, — йдеться в заяві.
Нагадаємо, що у Херсоні невідомий чоловік підпалив пляшку із горючою рідиною, кинув її на поріг будівлі іудейської релігійної общини.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом спроби підпалу будівлі іудейської релігійної общини. Зазначається, що в ході огляду території та відео з камер спостереження поліцейські встановили, що зловмисників було двоє.