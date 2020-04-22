В США осудили попытку поджога синагоги в Херсоне
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Посольство США в Украине обеспокоено сообщением о попытке поджога в синагоге в Херсоне и выступает против антисемитизма в Украине. Об этом говорится в заявлении, обнародованном в Twitter посольства, передает УНН.
"Мы обеспокоены недавними сообщениями о попытке поджога в синагоге в Херсоне. Мы рады слышать, что полиция начала расследование, и мы надеемся, что оно будет тщательным. Мы вместе с народом Украины выступаем против антисемитизма, которому нет места в Украине", - говорится в заявлении.
Напомним, что в Херсоне неизвестный мужчина поджег бутылку с горючей жидкостью, бросил ее на порог здания иудейской религиозной общины.
Полиция открыла уголовное производство по факту попытки поджога здания иудейской религиозной общины. Отмечается, что в ходе осмотра территории и видео с камер наблюдения полицейские установили, что злоумышленников было двое.