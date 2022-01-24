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Шахед-136

У США внаслідок аварії втекли лабораторні мавпи

У США внаслідок аварії втекли лабораторні мавпи

Київ • УНН

 • 30154 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. У США внаслідок ДТП з вантажівки втекли лабораторні мавпи. Деяких із них досі не зловили. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Як зазначається, у машині перевозили 100 макак-крабоїдів вартістю близько 10 тисяч доларів кожна, які потрібні для випробувань вакцин проти COVID-19. Їх мали доставити до лабораторії у Флориді, але вантажівка зіткнулася з самоскидом, внаслідок чого контейнери випали на дорогу.

4 мавпи вирвалися та втекли до лісу. За словами представниці поліції штату Трупер Лоурен Лешер, місцева влада вже зловила 2 особин, але інші досі на волі.

Залучено спеціалістів з вилову тварин та гелікоптер, який шукає мавп з повітря. Одну тварину сфотографували на дереві, але невідомо, чи вдалося її зловити.

Цитата

“Невелика кількість мавп могла втекти з місця зіткнення на околиці. Якщо хтось помітить їх у громадських місцях, будь ласка, тримайтеся на відстані і негайно телефонуйте 911. Здоров’я та безпека мешканців та гостей — наш головний пріоритет”, — написала Лешер Twitter.

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