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15 марта, 19:03 • 107597 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145699 просмотра

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15 марта, 13:22 • 125034 просмотра

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15 марта, 12:52 • 105657 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101865 просмотра

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15 марта, 10:46 • 94687 просмотра

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В США в результате аварии сбежали лабораторные обезьяны

В США в результате аварии сбежали лабораторные обезьяны

Киев • УНН

 • 30151 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В США в результате ДТП с грузовика сбежали лабораторные обезьяны. Некоторых из них до сих пор не поймали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Как отмечается, в машине перевозили 100 макак-крабоидов стоимостью около 10 тысяч долларов каждая, которые нужны для испытаний вакцин против COVID-19. Их должны были доставить в лабораторию во Флориде, но грузовик столкнулся с самосвалом, в результате чего контейнеры выпали на дорогу.

4 обезьяны вырвались и убежали в лес. По словам представительницы полиции штата Трупер Лоурен Лешер, местные власти уже поймали 2 особей, но остальные до сих пор на свободе.

Привлечены специалисты по отлову животных и вертолет, ищущий обезьян с воздуха. Одно животное сфотографировали на дереве, но неизвестно, удалось ли его поймать.

Цитата

“Небольшое количество обезьян могли скрыться с места столкновения на окраине. Если кто-то заметит их в общественных местах, пожалуйста, держитесь на расстоянии и немедленно звоните 911. Здоровье и безопасность жителей и гостей — наш главный приоритет”, — написала Лешер Twitter.

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