У США в покинутій фурі знайшли тіла 46 мігрантів

Деталі

Госпіталізовано 16 осіб. За словами начальника пожежної охорони Чарльза Худа, із 16 осіб, доставлених до лікарень з причин, пов'язаних зі спекою - 12 дорослих та четверо дітей. За його словами, пацієнти були гарячими на дотик та зневодненими, а в вантажівці не було виявлено води. "Вони постраждали від теплового удару та виснаження", - сказав Худ.

Спека є серйозною небезпекою, особливо коли температура всередині транспортних засобів може різко зрости. Погода в районі Сан-Антоніо в понеділок була переважно хмарною, але температура наближалася до 38 градусів.

Мер Сан-Антоніо Рон Ніренберг сказав, що 46 загиблих мали "сім'ї, які, ймовірно, намагалися знайти краще життя". "Це ні що інше, як жахлива людська трагедія", - сказав Ніренберг.

Троє людей було взято під варту, але неясно, чи були вони остаточно пов'язані з торгівлею людьми.

Доповнення

Це одна з найбільш смертоносних трагедій, що забрали тисячі життів людей, які намагалися перетнути кордон США з Мексики за останні десятиліття. Десять мігрантів загинули у 2017 році після того, як опинилися у пастці всередині вантажівки, припаркованої біля Walmart у Сан-Антоніо. У 2003 році 19 мігрантів було знайдено в задушливій вантажівці на південний схід від Сан-Антоніо.