В США в брошенной фуре обнаружили тела 46 мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. 46 человек были найдены мертвыми в удушающем тягаче с прицепом, который был брошен на отдаленной дороге в Сан-Антонио на юге американского штата Техас, что ознаменовало последнюю трагедию, унесшую жизни мигрантов, незаконно ввезенных через границу из Мексики в США, пишет УНН со ссылкой на AP.
Детали
Госпитализированы 16 человек. По словам начальника пожарной охраны Чарльза Худа, из 16 человек, доставленных в больницы по причинам, связанным с жарой - 12 взрослых и четверо детей. По его словам, пациенты были горячими на ощупь и обезвоженными, а в грузовике не было обнаружено воды. "Они пострадали от теплового удара и истощения", – сказал Худ.
Жара представляет серьезную опасность, особенно когда температура внутри транспортных средств может резко возрасти. Погода в районе Сан-Антонио в понедельник была преимущественно облачная, но температура приближалась к 38 градусам.
Мэр Сан-Антонио Рон Ниренберг сказал, что 46 погибших имели "семьи, которые, вероятно, пытались обрести лучшую жизнь". "Это не что иное, как ужасная человеческая трагедия", - сказал Ниренберг.
Три человека были заключены под стражу, но неясно, были ли они окончательно связаны с торговлей людьми.
Дополнение
Это одна из самых смертоносных трагедий, унесших тысячи жизней людей, пытавшихся пересечь границу США из Мексики за последние десятилетия. Десять мигрантов погибли в 2017 году после того, как оказались в ловушке внутри грузовика, припаркованного у Walmart в Сан-Антонио. В 2003 году 19 мигрантов были найдены в удушающем грузовике к юго-востоку от Сан-Антонио.