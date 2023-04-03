У США розбився медичний вертоліт, загинуло двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У штаті Алабама в США внаслідок аварії медичного вертольота загинули два члени екіпажу. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS News.
Деталі
Заступник начальника офісу шерифа округу Шелбі Клей Гаммак повідомив, що гелікоптер Life Saver викликали для перевезення туриста, у якого були болі в грудях і проблеми з диханням.
«Під час аварії на борту літака перебували три члени екіпажу. На жаль, тепер я можу сказати, що ми можемо підтвердити загибель двох», - сказав Гаммак.
За даними компанії Air Method, яка експлуатувала авіасудно, мандрівника не було на вертольоті, коли той розбився. За даними Air Method, одного члена екіпажу оголосили мертвим на місці, а другий помер після того, як його доправили в лікарню. Третього члена екіпажу також доправили в лікарню, і станом на вечір неділі він перебував у критичному стані.
«Мандрівника доправили до місцевої лікарні окремо від екіпажу вертольота. Про стан туриста стало відомо не відразу. Нікого з постраждалих відразу не опізнали», - ідеться в повідомленні.
Національна рада з безпеки на транспорті розслідує аварію.
Доповнення
Два літаки італійських ВПС зіткнулися у повітрі, обидва пілоти загинули.