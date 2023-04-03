В США потерпел крушение медицинский вертолет, погибло два человека

Детали

Заместитель начальника офиса шерифа округа Шелби Клэй Хаммак сообщил, что вертолет Life Saver был вызван для перевозки туриста, у которого были боли в груди и проблемы с дыханием.

«Во время крушения на борту самолета находились три члена экипажа. К сожалению, теперь я могу сказать, что мы можем подтвердить гибель двоих», - сказал Хаммак.

По словам компании Air Method, которая эксплуатировала авиасудно, путешественника не было на вертолете, когда вертолет разбился. По данным Air Method, один член экипажа был объявлен мертвым на месте, а второй скончался после того, как был доставлен в больницу. Третий член экипажа также был доставлен в больницу и по состоянию на вечер воскресенья находился в критическом состоянии.

«Путешественник был доставлен в местную больницу отдельно от экипажа вертолета. О состоянии туриста стало известно не сразу. Никого из пострадавших сразу не опознали», - говориться в сообщении.

Национальный совет по безопасности на транспорте расследует аварию.

Дополнение

Два самолета итальянских ВВС столкнулись в воздухе, оба пилота погибли.