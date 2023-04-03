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В США потерпел крушение медицинский вертолет, погибло два человека

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. В штате Алабама в США в результате крушения медицинского вертолета погибли два члена экипажа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Заместитель начальника офиса шерифа округа Шелби Клэй Хаммак сообщил, что вертолет Life Saver был вызван для перевозки туриста, у которого были боли в груди и проблемы с дыханием.

«Во время крушения на борту самолета находились три члена экипажа. К сожалению, теперь я могу сказать, что мы можем подтвердить гибель двоих», - сказал Хаммак.

По словам компании Air Method, которая эксплуатировала авиасудно, путешественника не было на вертолете, когда вертолет разбился. По данным Air Method, один член экипажа был объявлен мертвым на месте, а второй скончался после того, как был доставлен в больницу. Третий член экипажа также был доставлен в больницу и по состоянию на вечер воскресенья находился в критическом состоянии.

«Путешественник был доставлен в местную больницу отдельно от экипажа вертолета. О состоянии туриста стало известно не сразу. Никого из пострадавших сразу не опознали», - говориться в сообщении.

Национальный совет по безопасности на транспорте расследует аварию.

Дополнение

Два самолета итальянских ВВС столкнулись в воздухе, оба пилота погибли.

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