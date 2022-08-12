У США напали на письменника Салмана Рушді: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Чоловік, особу якого поки не встановлено, напав на британського письменника індійського походження Салмана Рушді перед його лекцією у місті Чаутоква, штат Нью-Йорк, передає УНН із посиланням на Associated Press.
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За інформацією ЗМІ, чоловік прорвався на сцену освітнього центру Chautauqua Institution та кілька разів ударив Рушді ножем. Письменник упав на підлогу, нападника затримали.
Про стан Рушді поки що не повідомляється.
Контекст
Салман Рушді народився Індії. В Ірані він вважається святотатцем, його роман «Сатанинські вірші» про іслам заборонено до друку. У 1989 році тодішній духовний лідер Ірану аятола Хомейні видав фетву, яка закликає покарати письменника смертю. За вбивство Рушді було призначено нагороду в 3 млн доларів.