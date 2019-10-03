У США екс-поліцейську засудили за вбивство сусіда-афроамериканця, якого вона вбила помилково
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Далласі колишню поліцейську засудили до 10 років за вбивство сусіда-афроамериканця. Вона прийняла його за грабіжника, переплутавши квартири, пише УНН з посиланням на CNN та The Washington Post.
Суд присяжних Далласа засудив до десяти років позбавлення волі колишню співробітницю поліції Ембер Гайгер, визнавши її винною у вбивстві сусіда-афроамериканця Ботема Жана. Претендувати на умовно-дострокове звільнення вона зможе через п’ять років, повідомляє CNN.
Адвокат сім’ї загиблого Леє Меррітт назвав покарання невідповідним скоєному. Гайгер загрожувало довічне ув’язнення.
У серпні 2018 року Ембер Гайгер, повертаючись додому після 15-годинної зміни, побачила в квартирі стороннього чоловіка і, прийнявши його за грабіжника, застрелила. Однак виявилося, що співробітниця поліції переплутала поверхи і замість своєї квартири випадково увійшла в апартаменти Ботема Жана. Вона повністю визнала свою провину.
Справа Ембер Гайгер отримало великий резонанс в США через непоодинокі випадки вбивства беззбройних афроамериканців поліцейськими при виконанні. У країні діє рух “Black Lives Matter”, що виступає проти поліцейського насильства по відношенню до темношкірих.
Після того, як Ембер Гайгер отримала 10-річний вирок за вбивство Ботема Жана, брат Жана і суддя Теммі Кемп обняли засуджену:
Як писав УНН, взимку поліцейському з Чикаго, який застрелив підлітка, оголосили вирок.