У США екс-поліцейську засудили за вбивство сусіда-афроамериканця, якого вона вбила помилково

$41.400.13
45.840.29
ukru
Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку
13:43 • 12589 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 28978 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 43492 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 94738 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 69606 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 61343 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 283845 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 174024 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 141700 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 142080 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.4м/с
38%
Популярнi новини

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 57239 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 76198 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 71635 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

09:37 • 24959 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 40412 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 94704 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 283816 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 223930 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 338696 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 354879 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 5440 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 9994 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 9046 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 13894 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 77066 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

У США екс-поліцейську засудили за вбивство сусіда-афроамериканця, якого вона вбила помилково

Київ • УНН

 • 33913 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Далласі колишню поліцейську засудили до 10 років за вбивство сусіда-афроамериканця. Вона прийняла його за грабіжника, переплутавши квартири, пише УНН з посиланням на CNN та The Washington Post.

У США екс-поліцейську засудили за вбивство сусіда-афроамериканця, якого вона вбила помилково

Суд присяжних Далласа засудив до десяти років позбавлення волі колишню співробітницю поліції Ембер Гайгер, визнавши її винною у вбивстві сусіда-афроамериканця Ботема Жана. Претендувати на умовно-дострокове звільнення вона зможе через п’ять років, повідомляє CNN.

Адвокат сім’ї загиблого Леє Меррітт назвав покарання невідповідним скоєному. Гайгер загрожувало довічне ув’язнення.

У серпні 2018 року Ембер Гайгер, повертаючись додому після 15-годинної зміни, побачила в квартирі стороннього чоловіка і, прийнявши його за грабіжника, застрелила. Однак виявилося, що співробітниця поліції переплутала поверхи і замість своєї квартири випадково увійшла в апартаменти Ботема Жана. Вона повністю визнала свою провину.

Справа Ембер Гайгер отримало великий резонанс в США через непоодинокі випадки вбивства беззбройних афроамериканців поліцейськими при виконанні. У країні діє рух “Black Lives Matter”, що виступає проти поліцейського насильства по відношенню до темношкірих.

Після того, як Ембер Гайгер отримала 10-річний вирок за вбивство Ботема Жана, брат Жана і суддя Теммі Кемп обняли засуджену:

Як писав УНН, взимку поліцейському з Чикаго, який застрелив підлітка, оголосили вирок.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.31
Bitcoin
$81,899.00
S&P 500
$5,249.18
Tesla
$246.51
Газ TTF
$33.35
Золото
$3,246.80
Ethereum
$1,556.28