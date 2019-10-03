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В США экс-полицейская осуждена за убийство соседа-афроамериканца, которого она убила ошибочно

Киев • УНН

 • 33913 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. В Далласе бывшую полицейскую приговорили к 10 годам за убийство соседа-афроамериканца. Она приняла его за грабителя, перепутав квартиры, пишет УНН со ссылкой на CNN и The Washington Post.

В США экс-полицейская осуждена за убийство соседа-афроамериканца, которого она убила ошибочно

Суд присяжных Далласа приговорил к десяти годам лишения свободы бывшую сотрудницу полиции Эмбер Гайгер, признав ее виновной в убийстве соседа-афроамериканца Ботэма Жана. Претендовать на условно-досрочное освобождение она сможет через пять лет, сообщает CNN.

Адвокат семьи погибшего Лее Мерритт назвал наказание несоразмерным содеянному. Гайгер грозило пожизненное заключение.

В августе 2018 года Эмбер Гайгер, возвращаясь домой после 15-часовой смены, увидела в квартире постороннего мужчину и, приняв его за грабителя, застрелила. Однако оказалось, что сотрудница полиции перепутала этажи и вместо своей квартиры случайно вошла в апартаменты Ботэма Жана. Она полностью признала свою вину.

Дело Эмбер Гайгер получило большой резонанс в США из-за неоднократных случаев убийства безоружных афроамериканцев полицейскими при исполнении. В стране действует движение “Black Lives Matter”, выступающее против полицейского насилия в отношении темнокожих.

После того, как Эмбер Гайгером получила 10-летний приговор за убийство Ботема Жана, брат Жана и судья Тэмми Кэмп обняли осужденную:

Как писал УНН, зимой полицейскому из Чикаго, который застрелил подростка, объявили приговор.

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