У США через сніговий шторм скасували близько 1300 авіарейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У США скасовано близько 1300 авіарейсів, через сильний зимовий шторм, який обрушився на північний схід країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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У зв’язку зі штормом, який сформувався в Атлантичному океані в районі Північної та Південної Кароліни у кількох штатах оголошено надзвичайний стан.
Зазначається, що до 9 ранку за часом східного узбережжя США було скасовано близько 1300 внутрішніх та міжнародних рейсів. Ще 480 рейсів було затримано. У нью-йоркському аеропорту Ла Гвардія та у Бостонському міжнародному аеропорту скасовано більш ніж по 200 рейсів.
Повідомляється, що у суботу сильний зимовий шторм обрушив на деякі райони понад 60 сантиметрів снігу, це призвело до скасування тисяч рейсів та змусило губернаторів Род-Айленду та інших штатів обмежити доступ до доріг.
Нагадаємо
Країни Північної Європи 30 січня страждають від шторму Малік. В епіцентрі негоди опинилися Данія, Польща і Німеччина та Швеція.