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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 16050 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Потужний шторм Малік ударив по Північній Європі: є загиблі та постраждалі

Потужний шторм Малік ударив по Північній Європі: є загиблі та постраждалі

Київ • УНН

 • 26578 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Країни Північної Європи 30 січня страждають від шторму Малік. В епіцентрі негоди опинилися Данія, Польща і Німеччина та Швеція. Про це пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

У неділю, 30 січня, пожежна служба Берліна оголосила надзвичайний стан і закликала жителів по можливості залишатися вдома.

У Гамбурзі сталося підтоплення рибного ринку, рівень води в Ельбі значно піднявся. В результаті падіння дерев загинули кілька людей, ще на одну людину в Німеччині впав передвиборний банер.

По всій Англії без електрики залишилося близько 130 тисяч будинків, в Польщі без світла залишилися понад 680 тисяч осіб.

Через негоду в Данії закрили міст Оресунн, що з'єднує країну з сусідньою Швецією, а також міст Великий Бельт, що з'єднує данські острови Зеландія і Фюн.

У Швеції ураган обрушився на південну провінцію Сконе і західне узбережжя країни. Близько 40 тис. будинків залишилися без електрики.

Нагадаємо

Найбільш завантажений аеропорт Європи закрився в Стамбулі, а школи і центри вакцинації закрилися в Афінах, оскільки рідкісна хуртовина накрила райони східного Середземномор'я, викликавши відключення електроенергії і хаос на дорогах.

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