Потужний шторм Малік ударив по Північній Європі: є загиблі та постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Країни Північної Європи 30 січня страждають від шторму Малік. В епіцентрі негоди опинилися Данія, Польща і Німеччина та Швеція. Про це пише УНН з посиланням на DW.
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У неділю, 30 січня, пожежна служба Берліна оголосила надзвичайний стан і закликала жителів по можливості залишатися вдома.
У Гамбурзі сталося підтоплення рибного ринку, рівень води в Ельбі значно піднявся. В результаті падіння дерев загинули кілька людей, ще на одну людину в Німеччині впав передвиборний банер.
По всій Англії без електрики залишилося близько 130 тисяч будинків, в Польщі без світла залишилися понад 680 тисяч осіб.
Через негоду в Данії закрили міст Оресунн, що з'єднує країну з сусідньою Швецією, а також міст Великий Бельт, що з'єднує данські острови Зеландія і Фюн.
У Швеції ураган обрушився на південну провінцію Сконе і західне узбережжя країни. Близько 40 тис. будинків залишилися без електрики.
Нагадаємо
Найбільш завантажений аеропорт Європи закрився в Стамбулі, а школи і центри вакцинації закрилися в Афінах, оскільки рідкісна хуртовина накрила райони східного Середземномор'я, викликавши відключення електроенергії і хаос на дорогах.