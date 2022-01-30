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В США из-за снежного шторма отменили около 1300 авиарейсов

В США из-за снежного шторма отменили около 1300 авиарейсов

Киев • УНН

 • 20162 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В США отменено около 1300 авиарейсов, через сильный зимний шторм, который обрушился на северо-восток страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В связи со штормом, который сформировался в Атлантическом океане в районе Северной и Южной Каролины в нескольких штатах объявлено чрезвычайное положение.

Отмечается, что к 9 утра по времени восточного побережья США было отменено около 1300 внутренних и международных рейсов. Еще 480 рейсов были задержаны. В нью-йоркском аэропорту Ла Гвардия и в Бостонском международном аэропорту отменено более чем по 200 рейсов.

Сообщается, что в субботу сильный зимний шторм обрушил на некоторые районы более 60 сантиметров снега, это привело к отмене тысяч рейсов и заставило губернаторов Род-Айленда и других штатов ограничить доступ к дорогам.

Напомним

Страны Северной Европы 30 января страдают от шторма Малик. В эпицентре непогоды оказались Дания, Польша и Германия и Швеция.

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