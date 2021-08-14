У США безпрецедентно зросла кількість мігрантів на кордоні з Мексикою
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Прикордонна служба США зераєструвала більше 200 000 випадків міграції на кордоні з Мексикою, найбільше за 2021 рік. Про це, як повідомляє Голос Америки, заявив міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас, передає УНН.
“Ми зіткнулись із безпрецедентною кількістю мігрантів між пунктами пропуску на південному кордоні”, — заявив Майоркас під час спілкування з пресою в Техасі у четвер.
Майоркас зауважив, що кількість випадків міграції враховує декілька перетинів кордону одним і тим же мігрантом. Кількість мігрантів за цей час перевищила 150 000, що відповідає піковим значенням останніх місяців.
Правила, введені в часи президентства Дональда Трампа з метою стримування пандемії COVID-19, так званий “Розділ 42”, дозволяє швидко депортувати мігрантів, а також передбачає подання ними заявки на статус біженців без перебування у США. Байден залишив це правило в силі, однак зробив виключення для дітей без супроводу та деяких інших категорій.
Саме ця норма викликала критику десятків організацій із захисту прав мігрантів у США. Більше 80 організацій звернулись до Байдена із закликом скасувати будь-які норми, які змушували б мігрантів чекати на розгляд своєї справи про статус біженця на території Мексики. Організації назвали таку політику “жорстокою, незаконною та неефективною”.
Майоркас пов‘язав збільшення міграції з важкими умовами життя в країнах, звідки надходять мігранти, а також зі зміною імміграційної політики за часів президента США Джо Байдена.
Він, однак, заперечив зв‘язок поширення коронавірусу в південних штатах США із збільшенням міграції.
“Рівень виявлення (вірусу серед мігрантів - ред.) нижче, ніж рівень у наших місцевих громадах”, — заявив посадовець.