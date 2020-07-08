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У справі Омеляна про недостовірне декларування допитали ще чотирьох свідків

У справі Омеляна про недостовірне декларування допитали ще чотирьох свідків

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. У Вищому антикорупційному суді у справі про обвинувачення колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна у декларуванні недостовірної інформації допитали ще 4 свідків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу САП.

"В ході судового розгляду колегією суддів ВАКС допитано ще 4 свідків у справі, заявлених стороною прокурором САП", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що наступне засідання заплановане на 18 серпня 2020 року.

Так, Володимир Омелян обвинувачується у тому, що, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних, відповідно на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень.

Як повідомляв УНН, 13 вересня 2018 року міністру інфраструктури України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368-2 та ст.366-1 ККУ. 6 листопада 2018 року стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення. ВАКС розпочав розгляд справи Омеляна по суті 21 жовтня 2019 року.

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