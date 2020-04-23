У справі хабарництва в "Полтавафарм" досліджено відео проведення розшукових дій
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд дослідив відео проведення розшукових дій у справі про обвинувачення депутата Полтавської обласної ради та заступника начальника одного з відділів Полтавського обласного комунального підприємства "Полтавафарм". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
"Зокрема, на засіданні, яке відбулось 23 квітня 2020 року, колегією суддів ВАКС досліджено відео проведення незначних слідчих (розшукових) дій", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що наступне засідання призначено на 10:00 13 травня 2020 року.
Нагадаємо, вказаних осіб було викрито у травні 2017 року за надання 35 тис. гривень неправомірної вигоди заступнику начальника відділу оперативних розробок та організації агентурно-оперативної роботи ГУ Нацполіції в Полтавській області.
Як повідомлялося, на Вінничині правоохоронці затримали за вимагання грошей трьох осіб, серед яких — депутат Вінницької обласної ради.