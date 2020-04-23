По делу взяточничества в "Полтавафарм" исследовано видео проведения розыскных действий
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал видео проведения розыскных действий по делу об обвинении депутата Полтавского областного совета и заместителя начальника одного из отделов Полтавского областного коммунального предприятия "Полтавафарм". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"В частности, на заседании, которое состоялось 23 апреля 2020 года, коллегией судей ВАКС исследовано видео проведения незначительных следственных (розыскных) действий", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что следующее заседание назначено на 10:00 13 мая 2020 года.
Напомним, указанные лица были разоблачены в мае 2017 года по предоставлению 35 тыс. гривен неправомерной выгоды заместителю начальника отдела оперативных разработок и организации агентурно-оперативной работы ГУ Нацполиции в Полтавской области.
Как сообщалось, в Винницкой области правоохранители задержали за вымогательство денег трех человек, среди которых - депутат Винницкого областного совета.