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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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По делу взяточничества в "Полтавафарм" исследовано видео проведения розыскных действий

По делу взяточничества в "Полтавафарм" исследовано видео проведения розыскных действий

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал видео проведения розыскных действий по делу об обвинении депутата Полтавского областного совета и заместителя начальника одного из отделов Полтавского областного коммунального предприятия "Полтавафарм". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"В частности, на заседании, которое состоялось 23 апреля 2020 года, коллегией судей ВАКС исследовано видео проведения незначительных следственных (розыскных) действий", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что следующее заседание назначено на 10:00 13 мая 2020 года.

Напомним, указанные лица были разоблачены в мае 2017 года по предоставлению 35 тыс. гривен неправомерной выгоды заместителю начальника отдела оперативных разработок и организации агентурно-оперативной работы ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Как сообщалось, в Винницкой области правоохранители задержали за вымогательство денег трех человек, среди которых - депутат Винницкого областного совета.

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