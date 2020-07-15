У "Слузі народу" прогнозують, що голосування за главу НБУ - відбудеться вже завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Народна депутатка від партії “Слуга народу”, заступниця голови комітету ВР України з питань гуманітарної та інформаційної політики та заступниця голови фракції повідомила, що голосування за нового главу Національного банку може відбутися вже завтра, пише УНН з посиланням на її Facebook.
“Вірогідно голосування за голову Нацбанку відбудеться вже завтра. Кандидат — Кирило Шевченко, голова правління Укргазбанку”, — вказала вона у повідомленні.
Додамо, Президент України Володимир Зеленський вніс у ВР подання на призначення Кирила Шевченка головю НБУ. Слід зазначити, що “Проект Постанови про призначення Шевченка К.Є. на посаду Голови Національного банку України” зареєстрований у ВР під № 3857.
Також, завтра Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики збереться на засідання на якому розглядатиме кандидатуру Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України.