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У Словаччині росіян запідозрили у саботажі з винищувачами МіГ-29 - ЗМІ

У Словаччині росіян запідозрили у саботажі з винищувачами МіГ-29 - ЗМІ

Київ • УНН

 • 905728 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Російські техніки, ймовірно, саботували експлуатацію винищувачів МіГ-29 радянського виробництва, які належать словацькій армії, оскільки вони мали доступ до деталей літаків, які виявлялися несправними. Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє УНН з посиланням на Euractiv.

Цитата

"Вони (винищувачі - ред.) вміли літати, але це не означає, що вони також були здатні до бою. Українці приїхали до Словаччини за тиждень до відльоту, привезли запчастини та оглянули літаки", – пояснив Надь після того, як опозиція на чолі з партією Smer-SD колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо різко розкритикувала уряд за відмову від літаків.

Деталі

За словами міністра, російські техніки, які до минулого року були присутні на авіабазі Сляч у Словаччині, могли навмисно зробити винищувачі несправними.

"Навіть поліція розслідувала це за нашими підозрами. У двигунах літака були деталі, до яких мали доступ словацькі техніки, а також були деталі, до яких мали доступ лише російські техніки. Дефекти з’явилися лише в тих частинах, до яких мали доступ росіяни", – сказав Надь.

Він додав, що попри те, що розслідування не виявило порушень з боку росіян, Міноборони "відчуло втрату довіри до російських техніків у Слячі, оскільки помилки продовжували з’являтися там, куди тільки вони могли дістатися".

Генерал-лейтенант Любомир Свобода, колишній високопоставлений пілот, також припустив, що росіяни навмисно пошкодили літаки.

"Ми взяли від них двигун, який мав працювати 350 годин. І врешті-решт він працював лише 70 годин. Які ми можемо зробити висновки з цього? Можливо, було погане виконання, назвемо це так. Не знаю", – сказав він.

У посольстві росії в Словаччині заявили, що постачання Словаччиною винищувачів Україні призвело до "непередбачуваної та небезпечної ескалації конфлікту, за яку відповідатимуть ініціатори ухвалених рішень".

Нагадаємо

23 березня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що його країна відправила Україні перші чотири винищувачі МіГ-29.

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