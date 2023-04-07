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В Словакии россиян заподозрили в саботаже с истребителями МиГ-29 - СМИ

Киев • УНН

 • 905725 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Российские техники, вероятно, саботировали эксплуатацию истребителей МиГ-29 советского производства, принадлежащих словацкой армии, поскольку они имели доступ к деталям самолетов, которые потом оказывались неисправными. Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.

Цитата

"Они (истребители - ред.) умели летать, но это не значит, что они также были способны к бою. Украинцы приехали в Словакию за неделю до отлета, привезли запчасти и осмотрели самолеты", – объяснил Надь после того, как оппозиция во главе с партией Smer-SD бывшего премьер-министра Роберта Фицо резко раскритиковала правительство за отказ от самолетов.

Детали

По словам министра, российские техники, которые до прошлого года присутствовали на авиабазе Сляч в Словакии, могли намеренно сделать истребители неисправными.

"Даже полиция расследовала это по нашим подозрениям. В двигателях самолета были детали, к которым имели доступ словацкие техники, а также были детали, к которым имели доступ только российские техники. Дефекты появились только в тех частях, к которым имели доступ россияне", – сказал Надь.

Он добавил, что несмотря на то, что расследование не выявило нарушений со стороны россиян, Минобороны "почувствовало потерю доверия к российским техникам в Сляче, поскольку ошибки продолжали появляться там, куда только они могли добраться".

Генерал-лейтенант Любомир Свобода, бывший высокопоставленный пилот, также предположил, что русские намеренно повредили самолеты.

"Мы взяли от них двигатель, который должен был работать 350 часов. И в конце концов он работал только 70 часов. Какие мы можем сделать выводы из этого? Возможно, было плохое исполнение, назовем это так. Не знаю", – сказал он.

В посольстве россии в Словакии заявили, что поставка Словакией истребителей Украине привела к "непредсказуемой и опасной эскалации конфликта, за которую будут отвечать инициаторы принятых решений".

Напомним

23 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что его страна отправила Украине первые четыре истребителя МиГ-29.

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