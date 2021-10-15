У слідства у справі Гандзюк немає ні доказів, ні мотиву по Мангеру - адвокат

“Сьогодні з’явилася психолого-лінгвістична експертиза показань Павловського. І експерт чітко сказав, що є всі ознаки завченого тексту і невільної розмови. Коли Павловський давав свідчення, то він озвучував завчений текст. Я сумніваюся, що суд зможе дати належну оцінку цьому доказу, але пройшло дуже багато часу, а ми так і не побачили жодного доказу проти мого підзахисного. Я конкретно просив прокурора, щоб він послався хоча б на один єдиний доказ щодо Мангера, але він сказав, що їх багато, і він не збирається їх перераховувати. Ось і все, що треба знати про позицію сторони обвинувачення”, — сказав він.

Дмитро Ільченко підкреслив, що адвокатам досі не надали можливість ознайомитися з матеріалами всіх кримінальних проваджень по загибелі активістки.

“Розслідували справу 102, про напад на Катерину Гандзюк. Потім прокурор виділив з цієї справи чергове, під номером 215, сказавши, що це теж справа про напад на Гандзюк, тільки лише по Мангеру і Левіну. Цю справу 215 передали в суд, написавши, що Мангер замовив Левіну напасти на Гандзюк. Тепер виникає питання, що розслідується в справі 102? Ми стверджували, що в 102 розслідується теж саме, тому ми, як захист, згідно із законом і за Конвенцією маємо право отримати доступ до документів і подивитися, може там знайшли іншу обвинувачену особу. Але суд нам відмовив, оскільки прокурор заявив, що в справі 102 немає ні слова ні про Мангера, ні про Левіна”, — пояснив захисник.

Разом з тим, він припустив, що в цій справі допущено ряд грубих порушень, які можуть обернуться міжнародним скандалом.

“З’ясувалося, що Левіна видали з Болгарії в Україну в рамках справи 102, і українська прокуратура доводила болгарській стороні, що Левін саме в 102 справі. Зараз прокурору необхідно або повідомити, що в справі 102 є Мангер і Левін і дати нам її на ознайомлення, або сказати, що їх там немає, але тоді виходить, що Левіна незаконно екстрадували з Болгарії. А це вже скандал міжнародного рівня”, — підкреслив адвокат.

Дмитро Ільченко також розповів, що захист почав пошук свідків.

“І виявилося, що є велика кількість свідків у справі 102, люди запевняли нас, що вже свідчили, все розповіли слідчим. Є свідки, які давали слідству прямі свідчення, що особисто чули від третьої особи, яка чула розмову, що Гандзюк скоро замовкне, скоро з нею розберуться. Може це правда чи неправда, але чому слідство не хоче показати ці свідчення захисту і суду?! Тому що особа може бути засуджена тільки тоді, коли немає розумних сумнівів в його провині. По Мангеру немає доказів, по Мангеру немає мотиву. Прокурор стверджує, що мотив — це чотири пости на сторінці Гандзюк в Facebook”, — підсумував захисник.