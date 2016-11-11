У системі правоохоронних органів бракує від 200 до 1 тис. працівників у кожній області
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 11 листопада. УНН. У системі правоохоронних органів бракує працівників. Про це під час прес-конференції в ГУ НП у Кіровоградській області зауважив голова громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ, радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко, передає кореспондент УНН.
“Було декілька етапів очищення системи. Після Революції гідності дуже велика кількість керівного складу системи залишила не тільки кабінети, а взагалі країну. Після того був так званий „закон про люстрацію“, якась частина звільнилася ще до атестації, потім атестація — якісь області звільнили 6%, якісь області звільнили до 30%. На сьогодні некомплекти у особовому складі у поліції по областях в середньому від 200 до 1 тис. чоловік, є в нас такі області, де тисячу чоловік треба прийняти на роботу для того, щоб система працювала”, — повідомив В.Мартинеко.
За його словами, нині навантаженя на одного слідчого — від 200 до 600 справ в середньому по країні.
Нагадаємо, активісти попросили радника А.Авакова перевірити законність призначення деяких поліцейських на Кіровоградщині.