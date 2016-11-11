В системе правоохранительных органов не хватает от 200 до 1 тыс. Работников в каждой области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 11 ноября. УНН. В системе правоохранительных органов не хватает работников. Об этом во время пресс-конференции в ГУ ЧП в Кировоградской области отметил председатель общественного совета при Министерстве внутренних дел, советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко, передает корреспондент.
"Было несколько этапов очистки системы. После Революции достоинства очень большое количество руководящего состава системы оставила не только кабинеты, а вообще страну. После того был так называемый "закон о люстрации", какая-то часть уволилась еще до аттестации, затем аттестация - какие-то области освободили 6%, какие области уволили до 30%. На сегодня некомплект в личном составе в полиции по областям в среднем от 200 до 1 тыс. Человек, у нас такие области, где тысячи человек надо принять на работу для того, чтобы система работала ", - сообщил В.Мартинеко.
По его словам, в настоящее время нагрузок на одного следователя - от 200 до 600 дел в среднем по стране.
Напомним, активисты попросили советника Авакова проверить законность назначения некоторых полицейских на Кировоградщине.