В системе правоохранительных органов не хватает от 200 до 1 тыс. Работников в каждой области

"Было несколько этапов очистки системы. После Революции достоинства очень большое количество руководящего состава системы оставила не только кабинеты, а вообще страну. После того был так называемый "закон о люстрации", какая-то часть уволилась еще до аттестации, затем аттестация - какие-то области освободили 6%, какие области уволили до 30%. На сегодня некомплект в личном составе в полиции по областям в среднем от 200 до 1 тыс. Человек, у нас такие области, где тысячи человек надо принять на работу для того, чтобы система работала ", - сообщил В.Мартинеко.

По его словам, в настоящее время нагрузок на одного следователя - от 200 до 600 дел в среднем по стране.

Напомним, активисты попросили советника Авакова проверить законность назначения некоторых полицейских на Кировоградщине.