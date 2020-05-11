У Сирії в результаті вибуху постраждали 20 осіб, ще одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. 20 осіб отримали поранення, одна людина загинула під час вибуху вибухового пристрою в місті Ель-Баб (провінція Алеппо). Про це повідомляє УНН з посиланням на сирійське державне агентство SANA.
За його даними, інцидент стався на одному з місцевих ринків.
Міністерство національної оборони Туреччини в Twitter повідомило, що в результаті вибуху постраждали не менше 11 людей, загиблих немає.
За інформацією відомства, до організації вибуху можуть бути причетні учасники Робочої партії Курдистану і "Сил народної самооборони".
Нагадаємо, у Сирії вибухнула нафтова автоцистерна, понад 40 людей загинули.