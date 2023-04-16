У Сирії бойовики ІД вбили 26 мисливців за трюфелями
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Бойовики "Ісламської держави" вбили 26 людей, які збирали дикі трюфелі у сирійському регіоні Хама, пише УНН.
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Сирійська обсерваторія з прав людини, опозиційна медіа-група, що базується у Великій Британії, повідомила, що цивільні особи та військовослужбовці були серед жертв збройного нападу на східній околиці міста Хама, за 186 км на північ від столиці Дамаска.
Державне інформаційне агентство SANA повідомило, що напад був скоєний членами угруповання "Ісламська держава".
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Незважаючи на поразку в Сирії у березні 2019 року, сплячі осередки бойовиків, як і раніше, проводять смертоносні атаки як у Сирії, так і в Іраку, де вони колись утримували території та проголосили "халіфат".
Оскільки мисливці за трюфелями працюють великими групами у віддалених районах, бойовики ІД неодноразово полювали на них. У лютому осередки ІД напали на робітників, які збирали трюфелі недалеко від центрального міста Сухна, внаслідок чого загинуло не менше 53 людей, в основному робітників, але також і кілька сирійських урядових сил безпеки.
За повідомленням державного інформаційного агентства SANA, раніше цього місяця шестеро людей загинули внаслідок вибуху фугасу, закладеного угрупованням "Ісламська держава" у південній провінції Дейр-ез-Зор, також під час збирання трюфелів.
Сирійська пустеля славиться виробництвом одних із найкращих у світі трюфелів. Цінний гриб може продаватися за ціною до 25 доларів за кілограм залежно від розміру та сорту – у країні, де середня місячна заробітна плата становить близько 18 доларів.
За даними ООН, з 2015 року від наземних мін та інших вибухонебезпечних предметів щодня в середньому гинуть або зазнають поранень п'ятеро людей.